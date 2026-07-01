Escuchar siempre la misma canción: qué significa y qué dice la psicología de las personas que lo hacen

Cuando se escucha por primera vez una canción puede tener dos posibles actos que le sigan: dejar que la lista se siga reproduciendo o volver a poner la misma canción en repetición, varias veces.

Aunque llame la atención que algunas personas parezcan obsesionarse con una canción, no es por necesariamente algo patológico. La psicología señala que se puede deber a un mecanismo de autorregulación.

Aunque llame la atención que algunas personas parezcan obsesionarse con una canción, no es por necesariamente algo patológico

El rol de la música en la salud mental: ¿Qué efectos tiene la música en el cerebro?

La música se relaciona de manera particular con la memoria y las emociones. Se trata de una experiencia sensorial, no solo un dato que entra al cerebro de manera neutral: mezcla sonido, recuerdos, expectativas y emula estados de ánimo.

Este efecto se traslada, a menudo, a casi todo el cuerpo, es por eso que existen melodías para distintos contextos: rituales religiosos, matrimonio, funerales, citas románticas, etc.

Entre los efectos que puede tener la música sobre el cerebro se encuentran:

Aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca o respiratoria

Provocar o alimentar emociones como alegría, tristeza, miedo, desagrado, e incluso enojo

Por ello es ampliamente utilizada por la industria audiovisual en series o películas para ayudar a construir el ambiente.

Escuchar siempre la misma canción: ¿Qué significa según la psicología?

Para entender por qué una persona decide poner una misma canción en repetición, hay que tener en cuenta que esto se relaciona con la familiaridad, regulación emocional y memoria.

Según diversos estudios, la variable más importante es la familiaridad, ya que cuanto más se escucha una canción, más agrado, previsibilidad y placer provoca en la persona. La anticipación y el efecto satisfactorio que tiene en las personas explica por qué la repetición es tan elegida por algunas personas: pueden predecir cuando viene el estribillo, el cambio de ritmo, la letra.

En segundo lugar, las emociones tienen un gran lugar en esta decisión. Una canción puesta en repetición puede ayudar en varios escenarios:

Calmar la ansiedad

Sostener la concentración

Procesar la tristeza

Revivir un momento alegre

Según diferentes especialistas, escuchar la misma canción una y otra vez ayuda a contener una emoción probablemente intensa dentro de un formato que resulta conocido y manejable.



