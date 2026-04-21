El hábito nocturno que está despertando curiosidad en miles de hogares volvió a instalarse con fuerza en redes sociales y portales de bienestar. Se trata de una práctica simple, económica y con raíces milenarias que promete mejorar el descanso sin necesidad de medicamentos. La protagonista es una planta muy común en la cocina, pero que ahora gana terreno en el dormitorio. Cada vez más personas prueban colocar una hoja de laurel bajo la almohada antes de dormir, impulsadas por creencias populares y estudios que analizan sus propiedades. Esta planta, conocida científicamente como Laurus nobilis, contiene compuestos aromáticos como el eucaliptol, que podrían tener efectos relajantes. El interés por este método crece porque muchos buscan alternativas naturales para combatir el insomnio, el estrés o la ansiedad. Si bien no reemplaza tratamientos médicos, algunos especialistas en fitoterapia sostienen que su aroma suave puede favorecer un ambiente más tranquilo durante la noche. Más allá de la ciencia, el uso del laurel para dormir mejor tiene un fuerte componente cultural. En distintas civilizaciones antiguas, esta planta era considerada símbolo de protección, sabiduría y claridad mental. En rituales tradicionales, colocar hojas de laurel cerca de la cabeza estaba asociado con la posibilidad de tener sueños más claros o incluso reveladores. Aunque estas creencias no tienen respaldo científico, siguen vigentes y forman parte del atractivo de esta práctica. Para quienes quieran probar este método, la recomendación más común es colocar una o dos hojas secas dentro de la funda de la almohada. Esto permite que el aroma se libere de forma sutil durante la noche, sin resultar invasivo. También se aconseja renovar las hojas cada cierto tiempo para mantener su fragancia. Es importante recordar que el efecto puede variar según cada persona y que el uso del laurel como relajante natural debe complementarse con buenos hábitos de descanso, como evitar pantallas antes de dormir o mantener horarios regulares.