Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs que llevó a Apple a una valuación de u$s 4 billones, anunció este lunes que dejará el cargo de CEO en septiembre de 2026. Pero antes de convertirse en el ejecutivo más influyente de la tecnología, Cook pronunció un discurso que resume todo lo que lo llevó hasta ahí: nadie controla cuándo llegan las oportunidades, pero la preparación sí depende de cada uno. Lo dijo en 2010, ante los graduados de la Universidad de Auburn, cuando todavía era director de operaciones de Apple. Esas palabras —recuperadas tras el anuncio de su partida— revelan la lógica detrás de una carrera que desafió el análisis racional en más de una ocasión. En mayo de 2010, Cook fue invitado a dar el discurso de graduación en la Universidad de Auburn —la institución donde estudió ingeniería industrial y a la que siempre consideró su casa. Lo hizo como director de operaciones de Apple, un año antes de convertirse en CEO. Fue ahí donde expuso, por primera vez de forma pública, la filosofía que definiría su liderazgo. Cook construyó su argumento sobre una cita de Abraham Lincoln: “Me prepararé, y algún día llegará mi oportunidad.” Para él, esa frase no era un lugar común sino una guía operativa. Sostuvo que la preparación es la única variable que cada persona realmente controla, porque el momento en que llega una oportunidad nunca se elige. El anuncio de la salida de Cook como CEO de Apple reavivó el interés por ese discurso porque lo que describió en 2010 fue exactamente lo que hizo durante 15 años al frente de la compañía. Bajo su conducción, Apple pasó de u$s 350.000 millones de valuación a más de u$s 4 billones y construyó un ecosistema de productos y servicios que no existía cuando él llegó. Cook dejará el cargo el 1 de septiembre de 2026 y pasará a ser presidente ejecutivo del directorio. Lo reemplazará John Ternus, el ingeniero responsable del iPhone, el Mac, el Apple Watch y los AirPods. El legado que deja Cook no es solo financiero: es también una forma de tomar decisiones que él mismo resumió en Auburn, antes de que nadie supiera quién iba a ser.