La NASA lleva a cabo una de las investigaciones más trascendentales de los últimos años y que podría cambiar todo lo que se sabe acerca de la Luna. Los científicos, actualmente, trabajan sobre el polvo lunar, un recurso representa uno de los riesgos más graves para la salud y la seguridad de futuras misiones humanas.

Investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio avanzan en una investigación clave que busca comprender los efectos reales de un material presente en la superficie lunar y que podría convertirse en una amenaza directa para la salud humana y la seguridad de futuras misiones.

La NASA investiga el polvo lunar y descubren que sus partículas son agresivas para la salud

El polvo que cubre la superficie de la Luna representa uno de los riesgos más subestimados para la salud humana y el funcionamiento de la tecnología espacial, de acuerdo con una investigación de National Geographic. A partir del acceso a laboratorios de la NASA y entrevistas con científicos del programa lunar, el medio documentó cómo este material se comporta de forma radicalmente distinta al polvo terrestre.

Este elemento estelar se forma por el impacto constante de micrometeoritos sobre un terreno sin atmósfera, lo que da lugar a partículas microscópicas con bordes afilados y alta carga eléctrica.

Esta combinación provoca que el material se adhiera con facilidad a trajes espaciales, equipos y sistemas de ventilación, y que resulte extremadamente difícil de remover una vez que ingresa en espacios cerrados.

La NASA trabaja en una investigación sobre el polvo lunar y las consecuencias que tiene en la salud. Fuente: Archivo.

Los científicos explican que la inhalación de estas partículas puede generar inflamación, irritación severa de las vías respiratorias y posibles daños pulmonares ante exposiciones prolongadas.

¿Cómo está trabajando la NASA para combatir el polvo lunar?

Ante este escenario, la NASA avanza en el desarrollo de tecnologías específicas para repeler el polvo lunar. Entre las más prometedoras se encuentra un sistema que utiliza campos eléctricos para evitar que las partículas se adhieran a superficies sensibles como trajes, visores y paneles.

Las pruebas realizadas en entornos que simulan las condiciones reales de la Luna mostraron resultados alentadores, con una reducción significativa de la acumulación de polvo. Este avance es considerado clave para proteger tanto la salud de los astronautas como la integridad de los equipos.