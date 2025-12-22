En el núcleo de nuestra galaxia se esconde un gigante silencioso. Se trata de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, que desde hace miles de años permanece en un estado de calma casi total. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que esta tranquilidad no será eterna y que su reactivación ya tiene un detonante identificado.

Lejos de ser un evento inminente, el fenómeno forma parte de los procesos naturales que marcan la evolución de las galaxias y ayudan a los científicos a reconstruir la historia del universo.

Qué hace especial a Sagitario A*

Sagitario A* es uno de los objetos más estudiados de la astronomía moderna. Ubicado a unos 26.000 años luz de la Tierra, concentra una masa equivalente a millones de soles en una región relativamente compacta.

A diferencia de otros núcleos galácticos activos, este agujero negro supermasivo se encuentra actualmente “dormido”, con una emisión de energía muy baja. Esa quietud, paradójicamente, lo convierte en un laboratorio ideal para entender cómo nacen, crecen y se apagan estos colosos cósmicos.

La colisión que cambiará el destino de la galaxia

Según los modelos astronómicos más recientes, el futuro de Sagitario A* está ligado a un evento colosal: el encuentro entre la Vía Láctea y la Gran Nube de Magallanes, una galaxia vecina más pequeña que orbita nuestro entorno galáctico.

Este choque no ocurrirá pronto. Los cálculos apuntan a un plazo aproximado de 2.000 millones de años, cuando la interacción gravitatoria provocará un masivo flujo de gas y polvo hacia el centro galáctico. Ese material funcionará como combustible y podría transformar a Sagitario A* en un núcleo galáctico activo.

Qué sucede cuando un agujero negro se reactiva

Cuando un agujero negro supermasivo entra en actividad, la materia que lo rodea forma un disco de acreción que gira a velocidades extremas y alcanza temperaturas enormes. Ese proceso genera una intensa liberación de energía detectable en múltiples longitudes de onda.

Este tipo de episodios no destruyen las galaxias, pero sí influyen de forma decisiva en la formación de estrellas, la distribución del gas y la estructura galáctica a gran escala.

¿Representa un peligro para la Tierra?

Aunque el término “despertar” pueda sonar alarmante, los expertos coinciden en que Sagitario A* no supondrá una amenaza para la vida en nuestro planeta. La enorme distancia, junto con la protección natural del entorno galáctico y la atmósfera terrestre, reduce cualquier impacto potencial.

Además, existen evidencias de que el agujero negro del centro de la galaxia ya tuvo episodios de actividad en el pasado, sin consecuencias para la Tierra.