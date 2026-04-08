Un grupo de científicos presentó en Asia un avance que podría transformar las ciudades: plantas que emiten luz sin electricidad, capaces de iluminar espacios públicos gracias a su propio metabolismo. El proyecto, impulsado por el investigador Li Renhan, combina ciencia, sostenibilidad y diseño urbano en una propuesta que busca reducir el consumo energético global y redefinir la relación entre naturaleza y tecnología. El corazón de este avance está en la ingeniería genética aplicada a plantas, que permite replicar un fenómeno natural conocido como bioluminiscencia. Este proceso, presente en luciérnagas y ciertos hongos, genera luz a partir de reacciones químicas internas. Los investigadores lograron integrar estos mecanismos en especies vegetales, dando lugar a ejemplares capaces de emitir luz de forma continua. Entre sus características principales: Gracias a este desarrollo, más de 20 especies —como orquídeas, girasoles y crisantemos— ya pueden brillar en la oscuridad, marcando un hito en la biotecnología aplicada al entorno urbano. El objetivo de esta tecnología va mucho más allá de lo experimental. Las plantas luminosas podrían convertirse en una alternativa real al alumbrado tradicional en espacios abiertos. Entre los usos proyectados se destacan: La posibilidad de reemplazar farolas por vegetación activa no solo reduciría costos energéticos, sino también las emisiones contaminantes asociadas a la electricidad. Empresas como Light Bio ya avanzaron en la comercialización de plantas bioluminiscentes, mientras que otras compañías exploran métodos alternativos sin modificación genética, utilizando compuestos fosforescentes.