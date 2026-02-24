La ciudad fundada por Alejandro Magno vivía solamente en libros de historia y las mentes de quienes lo leían. No obstante, un grupo de arqueólogos de Egipto logró rescatar restos del Faro de Alejandría con un claro objetivo. El propósito es crear un “gemelo digital” para reconstruirlo de forma virtual, con detalles exactos del monumento. Y para ello, precisaban todas las piezas posibles para escanearlas y analizarlas debidamente. Los arqueólogos trabajaron en esta operación en julio de 2025, momento en el que los investigadores lograron rescatar 22 piezas que pertenecían a la estructura original desde el fondo del mar. Es un hito histórico en la arqueología subacuática y tendrá impactos positivos en su proyecto. Al tener acceso a las piezas originales, se proponen hacer análisis rigurosos para estudiar las técnicas de construcción utilizadas en la época que les permitirá plantear nuevas hipótesis respecto a la estructura del monumento. La expedición de recuperación estuvo a cargo de de la arqueóloga y arquitecta Isabelle Hairy del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Responde al proyecto internacional Pharos, que se propone generar una versión digital del edificio. Se estipula que el Faro de Alejandría abarca al menos 13.000 metros cuadrados y fue construido con más de 3.000 elementos, entre los que se pueden encontrar piedras arquitectónicas, estatuas y componentes de metal como cobre, hierro y plomo. El Faro de Alejandría fue victima de un terremoto en 1303 d.C, al que le siguió un tsunami que destruyó gran parte del edificio. Lo que sobrevivió después de estos fenómenos se terminó de sumergir con un nuevo terremoto décadas más tarde.