Europa evalúa una obra considerada como la más importante de la historia de la ciencia, concebida para replicar circunstancias similares al Big Bang. El plan apunta a superar los límites actuales de la física y ampliar el conocimiento sobre el origen del Universo y la materia.

La magnitud técnica y financiera del proyecto ya genera impacto global. Aunque aún se discute su viabilidad, crece el interés internacional por su alcance y por el camino que podría seguir en las próximas décadas.

¿Qué obra están construyendo y cómo busca replicar la potencia del Big Bang?

La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) impulsa el Colisionador Circular del Futuro (FCC), un megaacelerador que superará ampliamente al Gran Colisionador de Hadrones. El diseño contempla un túnel circular de 91 kilómetros, capaz de alcanzar energías ocho veces mayores y recrear condiciones similares a las del Big Bang.

El proyecto se desarrollará en dos etapas: primero, una “fábrica de Higgs” hacia 2045 para producir grandes cantidades de bosones de Higgs, la partícula elemental que otorga masa a otras partículas fundamentales. Este paso inicial permitirá estudiar con mayor precisión su comportamiento y su rol en la estructura del Universo.

Luego, hacia 2070, entraría en operación el colisionador principal, basado en colisiones de protones a energías extremas. Con este nivel de potencia, los físicos esperan detectar partículas aún no observadas y avanzar en enigmas pendientes, como la naturaleza de la materia oscura.

Puntos clave del proyecto

Túnel subterráneo de 91 km en la frontera suizo-francesa.

Inversión estimada superior a u$s 30.000 millones .

Primera etapa: fábrica de Higgs.

Segunda etapa: colisionador de protones.

El Colisionador Circular del Futuro será un megaacelerador que superará ampliamente al famoso Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Fuente: CERN.

¿Por qué es polémico y qué impacto tendrá en la comunidad científica mundial?

El FCC divide a la comunidad científica. Parte de los investigadores sostiene que marcará el futuro de la física; otros alertan sobre su duración , su costo y la posibilidad de que absorba recursos destinados a tecnologías alternativas , como colisionadores lineales o aceleradores avanzados.

A esto se suma la incertidumbre financiera. Alemania ya señaló que no incrementará su aporte y otros países miembros piden claridad en los costos finales. En paralelo, China analiza aprobar un colisionador de electrones y positrones similar, lo que podría cambiar el liderazgo internacional en investigación de partículas.