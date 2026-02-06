A diario, millones de personas con diabetes deben inyectarse insulina cada cierta cantidad de tiempo para no enfrentarse a complicaciones características de la condición médica. Esto podría cambiar pronto ya que un grupo de científicos cree estar cerca de solucionar el problema de raíz. Se trata de investigadores de Israel y Estados Unidos que en conjunto, lograron desarrollar un implante vivo que funcionaría como páncreas artificial. Por el momento se centra en esta condición, pero los responsables de este avance adelantan que también se podría tratar otro tipo de enfermedades crónicas en un futuro cercano. Los investigadores a cargo del proyecto revelaron la metodología utilizada para la creación del páncreas artificial. Se trata de un sistema basado en células que funciona como una farmacia integrada. Controla y regula de forma constante los niveles de azúcar en sangre, liberando la cantidad exacta de insulina que necesita el cuerpo. A nivel histórico, la mayor traba que encontraron este tipo de métodos fue el mismo sistema inmunológico del cuerpo humano, ya que tiende a rechazar el objeto extraño. La solución a esto fue crear un escudo cristalino con el objetivo de proteger el implante de este fenómeno. Por el momento, se realizaron pruebas en ratones y primates no humanos, que resultaron ser sumamente exitosas, ya que lograron mantener la glucosa bajo control durante mucho tiempo sin dificultades. De resultar exitosa cuando inicien las pruebas en humanos, será un avance innegable en la historia de la medicina, ya que el consumo de muchos medicamentos dejaría de ser vital para ser reemplazado por este tipo de “terapia viva” que ayuda a regular el cuerpo sin ayuda externa.