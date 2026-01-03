El gobierno uruguayo expresó su “seria preocupación” por los bombardeos registrados en las últimas horas en Venezuela, que incluyen ataques aéreos de Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil.

El presidente estadounidense Donald Trump, aseguró que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue “capturado y sacado del país” junto a su esposa, Cilia Flores, luego que tropas de EEUU bombardearan el país caribeño durante esta madrugada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado oficial que Uruguay reafirma “el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región”, y reiteró su rechazo a la intervención militar de un país en el territorio de otro.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, señala el comunicado.

El texto destaca “el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Asimismo, el gobierno manifestó que la Cancillería “está en permanente contacto con el Consulado en Caracas”, y sigue de cerca la situación de la comunidad de compatriotas residentes en Venezuela, así como la de “ personal consular y administrativo”, quienes, según se informó, “se encuentran en buen estado de salud”.

Además, Uruguay hizo un llamado a los organismos internacionales para contribuir a una salida pacífica a la crisis. “Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”, señala el comunicado.