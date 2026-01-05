“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados”, afirmaron los seis países en un comunicado.

Además, manifestaron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, como señaló el presidente estadounidense, Donald Trump, luego de los bombardeos sobre Caracas. Trumpo aseguró que EEUU gobernará Venezuela hasta que haya una transición “segura” y “apropiada”.

Los seis países señalaron que la crisis venezolana “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”.

Por esta razón, remarcaron que únicamente “un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.

El comunicado conjunto destacó que América Latina y el Caribe son una zona de paz que está “construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”. Es por ello, que los seis países realizaron “un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”.

“Asimismo, exhortamos al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”, concluye el comunicado.