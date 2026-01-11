El PIT CNT puso en tela de juicio los impactos positivos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que se firmará el próximo sábado 17. “Este acuerdo no tiene nada que ver con lo que se empezó a negociar en 1999, solamente pone en práctica un componente de los tres que lo conformaban, porque aquí no está el componente político, aquí no está el componente de cooperación, sino simplemente el componente comercial”, sostuvo Olivera.

Para el dirigente sindical este componente comercial cobra importancia en el actual contexto geopolítico y de “guerra” arancelaria con EEUU, que hizo que Europa saliera en busca de nuevos mercados.

Olivera sostuvo que no hay un acuerdo entre el Mercosur y la UE sino “un tratado de libre comercio de la UE con los países individuales del bloque Mercosur”, lo que supone una unidad de los países europeos, con aproximaciones por separado con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

También criticó que las negociaciones se desarrollaran “en secreto, sin ningún tipo de participación social”, y recordó que la Coordinadora Central de Sindicatos del Cono Sur y la Coordinadora Europea de Sindicatos solicitaron formar parte de las conversaciones.

El sindicalista dijo que Uruguay no realizó estudios de impacto que podrían hacer que se corrigieron los aspectos negativos de las condiciones comerciales, sobre todo en algunos sectores como la industria láctea o la vitivinicultura.

“Por el mes de marzo, abril de 2025 tuvimos algunas reuniones convocadas por Cancillería, con presencia de una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde recién ahí se comenzaba a analizar con seriedad la posibilidad de hacer algún estudio de impacto que, al día de hoy, desconocemos si se ha concluido”, sostuvo Olivera en declaraciones a Radio Montecarlo.

Por estas razones, “esto genera una importante incertidumbre, sobre todo, por los cambios que se están produciendo además a nivel global en el marco de una guerra arancelaria, donde la asimetría principal es que aquí negocia el bloque Unión Europea, no con el bloque Mercosur, sino que negocia individualmente con cada uno de los países integrantes del bloque, un bloque que está destruido”, señaló el secretario de Relaciones Internacionales del PIT CNT.