En una reunión de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), en la que se conversó con “mucha confianza” y “sinceridad”, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, transmitió que Uruguay navega en un contexto internacional muy complejo, en parte por el relacionamiento con EEUU. La reunión, realizada en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, tuvo la presencia de más de una veintena de presidentes y representantes de las cámaras. Oddone estuvo acompañado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, en un encuentro que tuvo momentos acalorados por los reclamos de los empresarios por un Estado “gordo” y lento y el pedido de “señales claras” en diversas áreas. El ministro reconoció tener “poco margen de maniobra” por la herencia económica recibida por la administración de Luis Lacalle Pou y por las diferencias internas entre los diferentes sectores de gobierno para impulsar reformas, según publica hoy el semanario Búsqueda. Para el jerarca Uruguay no se va a convertir en un “país barato” y la mejora de la competitividad “no va por el (precio del) dólar”, sino por cambios microeconómicos que está impulsando para agilizar y reducir costos al comercio exterior y medidas focalizadas en el territorio, como las que anunció ayer, miércoles, para proteger el comercio local en la frontera con Argentina. Oddone le pidió a los empresarios no ver sólo el “vaso medio vacío”, como puede considerarse la lentitud de los cambios, el alto costo del Estado y la burocracia, sino también el “medio lleno”, en el entendido que la economía está creciendo, aunque menos de lo previsto. El ministro planteó que eso ocurre en un contexto en el que la región también se desacelera y en un escenario mundial “muy complejo” que hace que se esté “nadando en dulce de leche”, a pesar de las ventajas y diferenciales que tiene el país, que en muchos indicadores es “el mejor de la clase” y de la estabilidad social, institucional y macroeconómica que caracteriza a Uruguay. En un intercambio por momentos acalorado, y en un tono que uno de los asistentes describió como de “catarsis y confianza”, el ministro transmitió que el gobierno opera en un contexto internacional muy complejo. Afirmó que EEUU ejerce a diario una presión “inimaginable” e “insostenible” en los distintos ámbitos que mantiene con Uruguay para que “rompa con China” y que, si no lo hace, el vínculo comercial con la administración de Donald Trump “no va a mejorar y puede estar peor”. Sobre el final de la reunión, Oddone lanzó una arenga optimista: “Créanme que nos va a ir bien” porque el país tiene fortalezas y capacidad para atravesar el desafiante escenario internacional.