El secretario de Relaciones Internacionales de la central sindical, José Olivera, fue invitado por la comisión especial creada en la Cámara de Senadores para estudiar el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. “Insistimos mucho en la necesidad de contar con un estudio de impacto que al día de hoy no se tiene y a partir de ese estudio de impacto poder instalar mesas intersectoriales que analicen el impacto del acuerdo en cada uno de los sectores”, dijo Olivera en rueda de prensa al salir de la comisión parlamentaria. “Un acuerdo de este tipo tiene enormes implicancias para la vida de un país, por lo tanto, hay que discutir con distintas aristas y con distintas visiones y en términos de profundidad del acuerdo. Acá tenemos algunos problemas que tenemos que poner arriba de la mesa y se van a poner claramente. Uno es que no se tiene toda la información, no hay estudios de impacto”, aseguró. Olivera recordó que el PIT CNT le planteó al gobierno la posibilidad de discutir una estrategia nacional para el desarrollo y aseguró que allí la inserción internacional “es un capítulo clave”. Esta comisión especial comenzó a funcionar el martes pasado y ya recibió al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, entre otros invitados para debatir el documento firmado entre ambos bloques. Tras el encuentro, el canciller dijo haber recibido un “respaldo extraordinario” por parte de los integrantes de esta comisión, compuesta por 15 legisladores. También destacó “que la inmensa mayoría del Parlamento uruguayo va a acompañar y ratificar el acuerdo”, lo que definió como un “orgullo” para el país. “Esa era la señal que nosotros queríamos recibir hoy y a partir de ahora inicia un diálogo entre esta Comisión Especial y los diferentes grupos productivos de nuestro país a lo largo de toda esta semana”, detalló. Uruguay fue el último socio del bloque sudamericano en remitir el texto del acuerdo al Poder Legislativo, pero aspira a ser el primero en validarlo.