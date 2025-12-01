El Ministerio de Trabajo elabora un proyecto de ley que apunta a exigir que las empresas notifiquen con anticipación cuando planeen realizar despidos masivos o cerrar sus operaciones en Uruguay. La idea es darle tiempo al gobierno de Yamandú Orsi y a los trabajadores para buscar alternativas.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, apuntó directamente contra la forma en que algunas compañías han comunicado despidos en los últimos tiempos. “Con la moda que se ha instalado en los últimos tiempos ha merecido que hasta se comunique por estado de redes sociales, el estado de WhatsApp, por videos”, sostuvo en declaraciones a Canal 5.

Esta iniciativa surgió luego del cierre abrupto de la planta automotriz Yazaki a comienzos de 2025. “Este año empezó con la retirada del país de Yazaki que dejó 1.100, 1.200 trabajadoras y trabajadores sin empleo de la noche a la mañana. Esto a nosotros nos dificulta, nos preocupa”, explicó el ministro.

Presidencia de Uruguay Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

Castillo señaló que ya anunciaron este proyecto de ley a la bancada de senadorfes del Frente Amplio (FA). El aviso anticipado le permitirá al gobierno actuar como mediador y explorar alternativas antes de que se concrete el cierre o los despidos masivos.

“Si el gobierno tiene una información de esa característica, lo primero que hace es comunicar a las partes, tratar de unirnos, porque si los problemas por los que la empresa se retira o cierra tienen la posibilidad de buscarse una alternativa, nosotros estamos dispuestos a encontrarla, a buscarla”, afirmó.

Este proyecto se basa en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establecen obligaciones de notificación previa en casos de despidos colectivos o cierres de empresas. Estos instrumentos contemplan plazos mínimos que las compañías deben respetar antes de ejecutar medidas que afecten masivamente al empleo, señaló el jerarca.