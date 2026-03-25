El Ministerio de Economía y Finanzas publicó este lunes un decreto que incrementa en $1,02 el precio de venta al público de la leche fresca, que a partir del viernes costará $45,19 por litro. La disposición, firmada por el ministro Gabriel Oddone, alcanza a la leche comercializada en bolsas de polietileno. Según el texto oficial, el ajuste se fundamenta en los precios promedio que las industrias destinan a la compra de la materia prima y en una estimación del costo de producción de los productores lecheros. El incremento se registrará en todo el territorio nacional.