La planta de maltería Ambev‑Cympay en Paysandú anunció este martes una parada de operaciones que comenzará el 1º de marzo y se extenderá, por ahora, por dos meses, medida que implicará el envío a seguro de paro de aproximadamente el 90% de la dotación, cerca de 100 trabajadores. Fuentes empresariales explicaron que la decisión responde a “pérdida de competitividad debido a los altos costos de producción, la incidencia de un tipo de cambio desfavorable para la exportación y una caída en la demanda regional de malta”, y señalaron que la medida ya había sido aplicada en 2025 ante circunstancias similares. Desde el sindicato, se calificó la situación como “sistemática” y se advirtió que la planta viene registrando paradas recurrentes en los últimos años. La gerencia comunicó la medida a los trabajadores en una reunión urgente realizada ayer por la mañana. La empresa no descartó la posibilidad de extender la paralización más allá de dos meses si las condiciones de mercado y cambiarias no mejoran, mientras que el sindicato exige mayor transparencia sobre el plan industrial y garantías para la plantilla. El anuncio encendió la preocupación local por el impacto económico en Paysandú, donde la maltería es una actividad emblemática que genera empleo directo e indirecto en la cadena agrícola y de servicios. Autoridades locales y representantes gremiales anunciaron contactos con la empresa y el Ministerio de Trabajo para evaluar medidas de acompañamiento y mitigación social. Analistas del sector apuntan que la combinación de costos logísticos, menores precios internacionales y un tipo de cambio con tendencia a la baja presionan la rentabilidad de las exportaciones de alimentos y bebidas; para recuperar la operativa plena, reclaman señales de recuperación de la demanda regional o incentivos que mejoren la competitividad exportadora.