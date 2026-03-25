El Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay registró en 2025 un crecimiento real de 1,8% respecto a 2024, según informó el Banco Central del Uruguay (BCU). La cifra quedó 0,8 puntos porcentuales por debajo de la meta del 2,6% incluido en el Presupuesto nacional. En el cuarto trimestre la economía avanzó apenas 0,1% interanual y mostró el mismo incremento de 0,1% desestacionalizado frente al trimestre anterior, lo que refleja una fuerte desaceleración al cierre del año. Por sectores, el agro registró una caída interanual del 7,7% y el sector energético retrocedió el 5,4%. En sentido opuesto, los servicios financieros crecieron un 4% y la industria manufacturera aumentó un 1,7%. El comercio avanzó un 1,2% interanual. Desde la perspectiva de la demanda, el consumo de los hogares creció casi 2% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2024 y la inversión aumentó 2,2%. Las exportaciones disminuyeron casi un 2%, mientras que las importaciones aumentaron un 5,1%, lo que amplió el dinamismo de la demanda externa negativa sobre el producto. El BCU no incluyó en el comunicado un cambio de tendencia marcado, por lo que la lectura técnica apunta a una economía con crecimiento moderado y sectores con desempeños muy heterogéneos, con riesgos derivados de la caída agrícola y el estancamiento al final del año.