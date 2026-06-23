El ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó este lunes ante el Senado que el gobierno no promoverá aumentos ni nuevas cargas impositivas durante su mandato. La declaración se produjo en el marco de la interpelación realizada por el senador Sergio Botana (Partido Nacional), quien le preguntó sobre la posibilidad de crear o elevar tributos.

“Confirmamos que no va a haber modificaciones en este período de gobierno en materia impositiva. No vamos a hacer modificaciones adicionales en materia impositiva, excepto en lo que ya ha sido aprobado en el marco legislativo en el presupuesto”, señaló Oddone, en referencia a los cambios fiscales sancionados el año pasado.

Entre esas medidas ya vigentes figura la aplicación del IVA a compras en el exterior a través del sistema de franquicias y la implementación de un impuesto mínimo global para que las empresas multinacionales tributen en Uruguay. Ante propuestas externas, como la iniciativa del PIT-CNT de afectar al 1% más rico, el ministro fue categórico: “No forma parte de la agenda de gobierno ninguna modificación impositiva”.

La respuesta del titular de Economía apunta a brindar previsibilidad fiscal y a limitar el debate público sobre nuevas cargas tributarias mientras se ejecuta el programa aprobado en el presupuesto nacional.