La empresa estatal OSE aprobó un aumento del 8,5% en las tarifas de agua potable y saneamiento a partir de enero, por encima de la inflación. Esta suba no será igual para todos los usuarios: los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables, como beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Tarifa Social, tendrán un incremento menor, del 4,8%.

Las autoridades de OSE justificaron este aumento con dos argumentos. Uno es la actualización por evolución de costos del 4,8%. Otro es un adicional del 3,7% destinado a que la empresa estatal asumió el mayor plan de inversiones en su historia: el proyecto Neptuno con una inversión de casi 213 millones de dólares.

Este plan prevé la construcción de una nueva toma de agua bruta, una planta potabilizadora, una subestación eléctrica y el tratamiento de lodos en la zona de Aguas Corrientes.

Este componente adicional no será aplicado a los usuarios vulnerables, que solo absorberán la actualización vinculada a los costos operativos del servicio.

Energía eléctrica

Los precios de UTE se incrementarán un 4% en promedio durante el año que comienza, en base a una estructura de ajustes diferenciados según la modalidad de consumo. La idea de las autoridades es avanzar hacia un presupuesto más equilibrado y sostenible.

De esta forma, las tarifas residenciales tendrán un ajuste del 3,3%, por debajo del promedio general. El impacto más bajo será para la tarifa residencial simple, que alcanza a aproximadamente 1,1 millones de clientes y tendrá un ajuste del 2,93%. Este segmento representa la mayor base de usuarios de la empresa de energía eléctrica y concentra el consumo de hogares con niveles de demanda eléctrica estándar.

Internet y telefonía

Por su parte, Antel decretó un aumento del 3,5% promedio, que afectará tanto a los planes de datos móviles para celulares y a los servicios de internet en hogares. Este incremento se ubica en 1 punto porcentual por debajo de la inflación proyectada para este año 2026.

Las autoridades de Antel explicaron que esta suba busca mantener el equilibrio presupuestal, sin generar impactos en los bolsillos de los usuarios, que verán ajustados sus planes mensuales en una proporción inferior al crecimiento general de precios esperado para el próximo año.

Combustibles y supergás

En el caso de los combustibles, el gobierno resolvió una leve baja en los precios de la nafta y el gasoil, mientras que mantuvo estable el valor del supergás.

Concretamente, se definieron bajas del 0,22% para la nafta Premium 97 y del 0,29% para la Super 85, mientras que la disminución fue más considerable en el caso del gasoil 10S y el 50S, llegando al 1,53% y al 1,75%,respectivamente. En tanto, el supergás se mantuvo estable.