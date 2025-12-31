Un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi y los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, establece una disminución en el precio del gasoil y las naftas, mientras que se mantendrá el valor del supergás durante los próximos dos meses.

La nafta Super 95 baja 0,29% y pasará a valer $ 77,79 el litro desde el jueves (está en $ 78,02 actualmente).

La nafta Premium 97 tuvo una reducción de 0,22% y pasará a costar $ 80,30 el litro (está en $ 80,48).

En tanto, el gasoil 50 S bajó 1,75% y pasará a valer $ 48,90 el litro desde el jueves (actualmente está en $ 49,77).

El gasoil 10 S tendrá una disminución de 1,53% y pasará a un precio de $ 55,90 el litro (actualmente está en $ 56,77)