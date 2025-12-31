Un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi y los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, establece una disminución en el precio del gasoil y las naftas, mientras que se mantendrá el valor del supergás durante los próximos dos meses.
- La nafta Super 95 baja 0,29% y pasará a valer $ 77,79 el litro desde el jueves (está en $ 78,02 actualmente).
- La nafta Premium 97 tuvo una reducción de 0,22% y pasará a costar $ 80,30 el litro (está en $ 80,48).
- En tanto, el gasoil 50 S bajó 1,75% y pasará a valer $ 48,90 el litro desde el jueves (actualmente está en $ 49,77).
- El gasoil 10 S tendrá una disminución de 1,53% y pasará a un precio de $ 55,90 el litro (actualmente está en $ 56,77)
- Por último, el supergás se mantuvo incambiado en $ 88,46 el kilo. Así, la garrafa de 13 kilos tiene un valor de $ 1.150 (sin el costo de envío).
Hace pocos días, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó los “precios de referencia” para que el Poder Ejecutivo definiera los precios finales.