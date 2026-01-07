Aduanas registró la llegada a Uruguay de 148.229 paquetes por régimen de franquicias de compras por Internet al exterior sin pagar impuestos en noviembre de 2025. De esta forma, entre enero y noviembre del año pasado, se constató la llegada de 1.781.471 paquetes, lo que representó un aumento interanual de 87,2% en comparación con 2024 y un nuevo récord anual (que será superado aún más con los datos de diciembre).

El máximo anterior se registró en 2024 cuando llegaron 951.624. Este aumento estuvo nuevamente impulsado por la llegada de la aplicación china de comercio electrónico Temu que ha generado impactos en importadores y el comercio.

El régimen de franquicias permite a cada uruguayo mayor de 18 años, realizar tres compras en el exterior por Internet al año por un máximo de hasta 200 dólares cada una y hasta 20 kilos de peso cada una.

Además, existe el régimen simplificado que permite importar productos de hasta 200 dólares sin límite anual de cantidad de envíos, con el pago de un tributo único del 60% del valor de factura y con un mínimo de 10 dólares. Con este sistema llegaron 50.762 paquetes en noviembre de 2025, lo que representó un aumento de 24% en comparación al mismo mes del año anterior, según los datos de Aduanas.

Hasta entonces el uso de este régimen era marginal, pero explotó con el llamado efecto Temu que vende a precios muy bajos, lo que hace que pagar el impuesto por el envío no desaliente las compras online.