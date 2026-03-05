El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó ayer, miércoles, el informe del Índice de Precios del Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026. De acuerdo con los datos oficiales, la inflación tuvo una variación mensual de 0,35%, consolidando una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios en comparación con el año anterior. En el año móvil finalizado en febrero, la inflación fue de 3,11%. A febrero de 2025, la inflación en los últimos 12 meses había sido 5,1%. En los dos primeros meses de este año el IPC aumentó 1,27%, mientras que en los tres primeros meses de 2025 el incremento fue de 1,8%. El informe del pasado mes destaca que la división con mayor incidencia al alza fue vivienda, agua, electricidad y gas (1,52%). Este comportamiento se explica en particular por el aumento promedio del 4,06% en la factura de energía eléctrica, producto de la finalización del beneficio “UTE Premia” que rigió durante los meses de diciembre y enero. Como contrapartida, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una leve caída promedio de -0,06%. Dentro de este grupo, se observaron comportamientos dispares: ✔ Bajas: la carne (asado de tira -3,65%, nalga -3,24%) y las frutas (peras -27,85%, manzanas -4,70%). ✔ Subas: las hortalizas tuvieron un incremento del 2,89%, impulsado por el tomate (47,44%) y el morrón (24,18%).