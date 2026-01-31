Cardona desestimó la posibilidad de que el gobierno retome la vieja metodología de actualización de los precios de los combustibles, que implicaba la actualización mensual de los valores y aseguró que el cálculo actual da “certidumbre” y “estabilidad”.

Hace pocos días, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, le planteó al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, volver fijar los precios mes a mes, desde que aprobara la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Fuimos claros con el ministro Oddone cuando anunciamos este trabajo. Ahora vamos a cerrar el año que es lo que corresponde, ver cuáles fueron los resultados de eso. Creemos que la metodología que anunciamos es más transparente, da certidumbre, da estabilidad en los precios, y, como dijimos, en abril, o mayo, veremos cuál fue la cadencia del año y veremos si se tiene que proponer algo”, aseguró la ministra Cardona en diálogo con la prensa antes de partir rumbo al viaje oficial a China.

Federico_Rodriguez_Bissio_______

De todos modos, recordó que las modificaciones se hicieron sobre el mismo decreto del año 2021, por lo que lo que el pedido de “una diferencia de un mes”, si bien puede conversarse, no supone un cambio significativo ni que esté en la agenda del gobierno. “Pero se trabaja siempre con informes técnicos, en equipo y dispuestos a conversar”, dijo la jerarca.

Durante su encuentro con Oddone, el presidente de la ARU le planteó la posibilidad de cambiar la periodicidad de ajuste de los precios de la nafta y el gasoil para mejorar la competitividad. Si bien reconoció el acuerdo con la paramétrica y la transparencia del cálculo, señaló que los productores prefieren la “variabilidad” mensual.

“Queremos que el precio se copie a nivel internacional y absorber si hay subas y si hay bajas. Cuando separás el cálculo, se estabiliza el precio y si hay una baja puntual te la perdés”, explicó Ferber.

El dirigente empresarial llamó a “poner en agenda cosas estructurales, como el subsidio del supergás y el del boleto en el precio del gasoil productivo”. “Son cosas que no se encaran y que no vemos en agenda”, cuestionó.