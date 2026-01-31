En esta noticia Los salarios por actividad

El salario real alcanzó un incremento del 2,26% en 2025, con mayor fuerza en el sector privado que en la administración pública, de acuerdo a los últimos datos de diciembre que divulgó el INE.

Tras una suba del 0,21% en noviembre en el salario real, los ingresos lograron mantenerse por encima en el acumulado enero-diciembre debido a la baja inflación de ese período, que fue del 3,7%, frente al 5,97% de los salarios nominales.

El informe de Índice Medio de Salarios (IMS) del INE en diciembre de 2025 el sector privado presentó una variación mensual de 0,33%, debido a la incidencia de las industrias manufactureras (un 0,09%) , la enseñanza (un 0,06%), y comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos (un 0,06%).

Por su parte, el IMS del sector público presentó una variación mensual negativa del 0,01%, que se explica por la actividad del gobierno central (-0,007%), las empresas públicas (-0,004%) y los gobiernos departamentales (-0,001%). No obstante, en el IMS real, la variación mensual fue del 0,30%, gracias a las variaciones del sector privado (0,43%) y del sector público (0,09%).

El mayor incremento en el acumulado anual por actividad se registró en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 6,81% acumulado en 2025 y una variación mensual positiva del 0,25% en diciembre.

Le sigue la intermediación financiera con un acumulado del 6,75% y un aumento mensual del 0,09%. En tercer lugar, se ubicó la enseñanza con un 6,53% en 2025 y una suba mensual del 1,24%.

En cuarto lugar, se encuentra el transporte, almacenamiento y comunicaciones con un acumulado del 6,39%, los hoteles y restaurantes con un 6,35% y la industria de la construcción con un 6,13%.

Por último, se ubicaron las industrias manufactureras, los servicios sociales y de salud y el comercio por mayor y menor con el 5,99%, 5,35% y 5,14%, respectivamente.