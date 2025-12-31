En esta noticia Recuperación del salario real

El Índice Medio de Salarios (IMS) registró en noviembre de 2025 una suba mensual de 0,35%, lo que en el acumulando del año significa un aumento de 5,76% y de 5,94% en los últimos 12 meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento se explica en el sector privado, que mostró una variación mensual de 0,51%, mientras que el sector público tuvo un incremento más moderado, de 0,07%.

El Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN) aumentó 0,38% en noviembre, con una variación acumulada anual de 5,72% y un crecimiento interanual de 5,91%, manteniéndose en niveles similares al IMS general.

Dentro del sector privado, este aumento mensual se explica en el área de servicios sociales y de salud, que aportaron 0,23%, seguidos por la industrias manufacturera (0,17%) y por los servicios de intermediación financiera (0,03%).

El informe oficial destaca el gran incremento mensual en servicios sociales y de salud, con una variación de 1,44%, mientras que la enseñanza registró una suba de 0,59% y la intermediación financiera de 0,48%.

En la industria, la fabricación de productos alimenticios y bebidas registró una suba mensual de 1,19%, con un crecimiento interanual de 6,34%, y se situó como una de las ramas con mayor empuje salarial.

El Índice Medio de Salarios Real aumentó 0,21% en noviembre, y acumuló una suba de 1,95% en el año y de 1,77% en los últimos 12 meses.

Este crecimiento se debe al sector privado, cuyos salarios reales subieron 0,37% en el mes, mientras que en el sector público se observó una leve caída mensual de 0,08%, aunque con un aumento acumulado anual de 2,26%.

Durante noviembre, la inflación registró una variación de 0,14%, lo que permitió que los ingresos mantuvieran una mejora moderada del poder de compra, lo que significó una recuperación gradual durante 2025.