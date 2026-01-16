En esta noticia Movilizará casi 2 millones de toneladas de celulosa

El Ministerio de Ambiente otorgó la Autorización Ambiental Previa a un proyecto que busca construir una nueva terminal portuaria multipropósito al sur de Soriano, con una inversión estimada en unos 150 millones de dólares.

La Intendencia de Soriano fue notificada de la autorización del Poder Ejecutivo para que la empresa Woil SA avance en la construcción de una nueva terminal portuaria sobre el río Uruguay, al sur del departamento, a 10 kilómetros del puerto coloniense de Nueva Palmira y a 4,5 kilómetros de la playa de la Agraciada.

El objetivo de este nuevo puerto será el almacenamiento y manejo de fardos de celulosa y de combustibles provenientes desde Paraguay, y como punto de trasbordo hacia los mercados internacionales.

Este proyecto es impulsado por el grupo empresarial paraguayo Zapag, interesado en la posibilidad de contar con una estación de transferencia de mercancías del modo fluvial al marítimo, previo almacenaje en instalaciones terrestres apropiadas, según informó el portal local Agesor.

Movilizará casi 2 millones de toneladas de celulosa

El informe ambiental que el grupo empresarial presentó a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) “estima que el movimiento de carga de celulosa anual será inicialmente de 1,3 millones de toneladas y podrá llegar a 1,8 millones de toneladas, que serán depositadas en la terminal con posterior destino a Estados Unidos, Europa y Asia”.

“En el caso de la carga de combustibles renovables, se estima un movimiento de 900 mil metros cúbicos por año que serán depositados en la terminal con posterior destino a Estados Unidos y Europa”, señala el informe.

La carga de celulosa será producida por Paracel en Concepción, Paraguay, y la carga de combustibles renovables será producida por Omega Green en Villeta, también en tierras guaraníes norteño. Estas dos empresas forman parte del grupo Zapag.