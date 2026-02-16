El sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata realizará un paro desde la noche de este domingo hasta el lunes a la noche. El conflicto se enmarca en la negociación colectiva y Consejos de Salarios, según indicaron integrantes del sindicato a El Cronista. Además reclaman por un mínimo de jornales. El sindicato quiere que se les pague 13 jornales, como mínimo, en el mes. Actualmente eso no sucede, y asegura que la modalidad de trabajo y pago no es suficiente para los trabajadores. Según el sindicato, ellos mismos enviaron diferentes propuestas a las empresas portuarias, pero como no han obtenido respuestas, decidieron paralizar el trabajo. Este lunes se espera que tras una asamblea, se decida como seguir adelante con el conflicto.