El puerto de Montevideo movilizó un total de 3.155.025 toneladas en graneles entre enero y setiembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 29% en comparación con el mismo período de 2024, según los últimos datos de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

En ese sentido, el séptimo mes del año fue el de mayor actividad con 471.526 toneladas movilizadas, de acuerdo con el relevamiento. Este crecimiento sucedió en un año que estuvo marcado por la conflictividad sindical, que generó el descontento entre los sectores exportadores, y varios cuestionamientos por la competitividad.

En su momento, desde la Unión de Exportadores del Uruguay se quejó del conflicto con los trabajadores porque, según los empresarios, se produjeron pérdidas por unos 60 millones de dólares debido al deterioro de la calidad de mercadería, caída de negocios y tensión en las cadenas de pago por las demoras.

Por otra parte, un informe elaborado por el Banco Mundial, divulgado en setiembre de 2025, señaló que el puerto de Montevideo escaló del puesto 384 -que lo había ubicado entre los 25 peores del mundo- al 289. Esto significa que si bien sigue en posiciones bajas en la tabla general, fue destacado como una de las 10 terminales portuarias que más mejoró de un año al otro.