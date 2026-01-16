UTE advirtió a la población sobre la circulación de un intento de estafa digital en la que se utiliza la imagen del presidente Yamandú Orsi y de la presidenta de la empresa pública, Andrea Cabrera Russi.

Esta maniobra delictiva promete un beneficio mensual a partir de una inversión inicial, informó UTE a través de redes sociales.

pablo alfano

“UTE no realiza inversiones financieras ni ofrece bonificaciones, premios o descuentos fuera de sus canales oficiales”, señala un comunicado.

“Nunca brindes datos personales ni realices transacciones frente a solicitudes que provengan de canales distintos a los institucionales. Te invitamos a visitar nuestro portal corporativo con más información sobre amenazas digitales”, destaca el aviso oficial.