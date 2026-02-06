El presidente Yamandú Orsi encabezó la firma de los convenios entre la Universidad de la República (Udelar) y centros de estudios terciarios chinos en la Residencia de Estado de Diaoyutai, en Beijing. Estos acuerdos establecen la construcción de laboratorios de biotecnología, nanotecnología y farmacología (bionanofarma) e inteligencia artificial y profundizan el intercambio académico y la complementariedad de recursos de investigación y la seguridad alimentaria entre China y Uruguay. En la ceremonia también participaron el canciller Mario Lubetkin, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, y el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz. El primer acuerdo posibilitará la construcción de un laboratorio conjunto de bionanofarma para profundizar el intercambio y la complementariedad de recursos de investigación entre China y Uruguay en el campo de la bionanotecnología, “impulsando la modernización de las industrias biofarmacéuticas de ambos países, mediante una plataforma de transferencia de resultados de investigación científica”. El segundo acuerdo permitirá la creación de un laboratorio binacional de inteligencia artificial para investigar patologías orales. Por otra parte, la Facultad de Artes de la Udelar y la Universidad de Qingdao firmaron otro convenio para efectuar visitas y crear programas de intercambios y actividades conjuntas de docentes y estudiantes sobre educación, investigación y extensión acerca de artes visuales, música y danza contemporánea. Además, la Udelar concretó acuerdos de cooperación con la Universidad de Shantou para fomentar la movilidad estudiantil, docente y cultural. En este marco, “se otorgará un especial énfasis”, a la colaboración estratégica entre las facultades de artes de ambas instituciones, informó la Udelar. También se suscribieron convenios similares con la Universidad de Estudios Internacionales de Jilin. “Estos vínculos buscan potenciar el intercambio académico y el enriquecimiento cultural recíproco, y fortalecer la presencia institucional en el ámbito internacional”, informó la casa de estudios uruguaya. Por último, la Udelar acordó con la Universidad Agrícola del Sur de China elaborar una estrategia de investigación, innovación tecnológica y gestión del conocimiento para potenciar la seguridad alimentaria Uruguay-China. En el documento se establece que el proyecto se convertirá en una plataforma de servicios de los bienes derivados de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario asociado a la seguridad alimentaria para ponerlos al servicio de las sociedades.