El presidente de OSE, Pablo Ferreri, el vicepresidente Guillermo Caraballo y el director José Amy recorrieron las zonas de Lavalleja más afectadas por la falta de lluvias y se reunieron con el intendente Daniel Ximénez y el Cecoed departamental. Las autoridades evaluaron la evolución del déficit hídrico y las medidas operativas puestas en marcha para asegurar el suministro en Minas y Solís de Mataojo, donde la disminución de escurrimientos hacia el embalse San Francisco tensionó el sistema. Entre las acciones implementadas, OSE puso en funcionamiento fuentes alternativas desde Paso Campanero y el Parque de Perforaciones, además de reconfigurar la red de distribución para optimizar reservas y ampliar la cobertura desde sistemas de respaldo. Se reguló la presión en la red de agua potable con el objetivo de reducir la extracción del embalse y prolongar la disponibilidad del recurso mientras se mantiene el escenario climático adverso. En la cuenca del San Francisco se desplegaron operativos de limpieza y canalización de cauces, y se instalaron estaciones de bombeo para favorecer la circulación de agua hacia la represa, informó OSE. La empresa reiteró el llamado a la población a realizar un uso responsable del agua potable y evitar consumos no esenciales hasta que mejoren las condiciones hidrometeorológicas. OSE señaló que mantendrá la coordinación con la Intendencia de Lavalleja y el Cecoed para monitorear la situación y ajustar medidas operativas según la evolución de las reservas y los pronósticos de lluvia.