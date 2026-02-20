El canciller Mario Lubetkin confirmó ayer, jueves, que el gobierno de Yamandú Orsi está evaluando el envío de ayuda humanitaria “simbólica” a Cuba, consistente en leche en polvo y arroz. Además, el ministro reconoció que aún no tiene información precisa sobre qué sectores resultarán perjudicados por el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea y advirtió sobre las visitas de representantes oficiales uruguayos a Taiwán. Luego de cinco horas de interpelación en la Comisión Permanente, el canciller destacó el “buen diálogo dentro del relacionamiento lógico que hay en el sistema político democrático”. En esta instancia parlamentaria se trataron cinco temas: la situación política en Venezuela, las visas de Estados Unidos, el reciente viaje oficial a China, los acuerdos Mercosur y UE y Mercosur-Singapur. Lubetkin también confirmó que el gobierno está trabajando para enviar ayuda humanitaria a Cuba. “Si existiera la posibilidad de poder mandar algo de leche en polvo, reitero, ayuda humanitaria, nosotros felices, ¿Cuál es el problema? Pero, tenemos también el problema del transporte”, señaló. El canciller explicó que el gobierno ha sido contactados por “agencias de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo las especializadas en recursos alimentarios”. “Ojalá podamos dar una mano”, expresó. Además de leche en polvo Uruguay podría enviar arroz también. “Pero de cualquier manera, las cantidades nuestras para lo que estamos leyendo, que es la situación que es en Cuba, sería simbólico. Siempre va a ser simbólico”. Lubetkin subrayó que se trata de “solidaridad de Uruguay, no con un país o con un régimen”. Recordó que en enero se concretó con Chile el envío de un avión con bomberos uruguayos para ayudar a combatir varios incendios forestales que castigaban el país trasandino que “fue muy bien recibido por la población”. También mencionó que el año pasado intentaron enviar ayuda a Gaza pero “no hubo forma de trasladar”, y que están trabajando con Haití en asistencia humanitaria. El canciller reconoció que el gobierno aún no tiene información precisa sobre qué sectores resultarán perjudicados por el acuerdo con la Unión Europea. “Estamos esperando los informes. En esto tenemos que ser muy cuidadoso. Podemos tener percepciones, pero hay que tener los números. Y ahora estamos jugando sobre cosas muy serias, el futuro de industria concreta”, advirtió. El jerarca explicó que han solicitado varios estudios al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), probablemente al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) “primero para pararnos claros con información firme y de ahí empezar a ver”. Precisó que este proceso de análisis insumirá todo el año 2026 “para ir en un proceso gradual de adecuación”.