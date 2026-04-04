La tarde del viernes registró una importante afluencia de bañistas que aprovecharon el calor para acudir a la costa montevideana. Los guardavidas llamaron a la población a prestar atención a las casillas operativas, señalizadas con la bandera correspondiente, y a respetar las indicaciones del personal de rescate para prevenir incidentes. El operativo de seguridad en las playas se mantendrá activo durante toda la jornada (hasta el domingo), con presencia de guardavidas en los puntos habilitados. No obstante, la apertura parcial de casillas motivó recomendaciones para que los bañistas no tomen riesgos en sectores sin supervisión. Las autoridades resaltaron la importancia de informarse sobre el estado del mar y la ubicación de los puestos de guardavidas antes de ingresar al agua. En este sentido, se advirtió sobre el cumplimiento de las normas por parte del público,que son claves para reducir accidentes. El servicio de guardavidas estará operativo en el horario de 10 a 18 horas. La temporada 2025-2026 del servicio llegará a su fin el domingo 5 de abril, fecha en la que se dará por finalizado el dispositivo estival de vigilancia en las playas del departamento.