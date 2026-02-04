El progenitor que viaja debe presentar ante Migración el certificado descargado desde la Carpeta Ciudadana Digital que acredita la ausencia o inscripción del otro padre en el Redam.

Viajar al exterior con un hijo suele ser un momento esperado por muchas familias. Sin embargo, el trámite puede convertirse en un obstáculo cuando falta la firma de uno de los progenitores, ya que en Colombia la regla general exige la autorización de ambos padres para que un menor de edad pueda salir del país.

A pesar de ello, la legislación contempla excepciones puntuales en las que el interés superior del niño prevalece sobre la ausencia de consenso entre los adultos responsables. Estas disposiciones buscan proteger el derecho a la movilidad del menor y evitar que el incumplimiento de deberes parentales afecte su posibilidad de viajar.

Una de las normas clave es la Ley 2097 de 2021, que introdujo cambios relevantes en los procesos migratorios cuando uno de los padres figura como deudor alimentario. En estos casos específicos, el consentimiento de esa persona deja de ser un requisito obligatorio, siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas por la ley.

En qué casos un menor puede salir del país sin la autorización de ambos padres

La Ley 2097 de 2021 establece que un menor de edad puede salir de Colombia sin la autorización del padre o la madre que se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). Esta medida actúa como un mecanismo de control frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias y, al mismo tiempo, garantiza que el derecho del niño a viajar no se vea limitado por la negligencia de uno de sus progenitores.

Un menor de edad puede salir del país acompañado por uno de sus padres cuando el otro se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Según la normativa, cuando uno de los padres aparece registrado en este sistema, su firma deja de ser indispensable para el trámite migratorio. Además, esta excepción también funciona como alternativa cuando uno de los progenitores ha estado ausente durante un largo período, ya que ese comportamiento demuestra una desatención de sus deberes. En estos escenarios, el padre o madre ausente pierde la potestad de impedir la salida del menor del país.

Qué es el Redam y cómo influye en la salida del país de un menor

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) es una plataforma creada para vigilar el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Su objetivo es identificar a las personas que incumplen de forma reiterada con esta obligación y generar consecuencias legales que protejan los derechos de niños, niñas y adolescentes.

No obstante, la salida del menor no se habilita de manera automática. Para que un progenitor sea incluido en el Redam debe tener al menos tres cuotas alimentarias atrasadas, consecutivas o no. Por este motivo, resulta clave que el adulto a cargo del niño mantenga actualizada la información en el sistema, de modo que pueda acreditarse la mora y realizar los trámites correspondientes sin inconvenientes.

Cómo demostrar ante Migración que el otro progenitor está inscrito en el Redam

Para sacar a un menor de edad de Colombia sin el permiso de ambos padres, el progenitor que viaja debe presentar ante el control migratorio un certificado que indique que el consentimiento del otro ha sido suplido por ausencia o por estar inscrito en el Redam. Este documento es el respaldo oficial que permite avanzar con el proceso de salida del país.

El certificado se obtiene a través de la Carpeta Ciudadana Digital. El solicitante debe ingresar a la plataforma, registrarse, dirigirse a la opción “Mis categorías” y luego acceder a la sección “Seguridad, Justicia, Servicios Notariales VIR, Apostilla”, desde donde se descarga el archivo actualizado en formato PDF. Este paso es indispensable para acreditar la situación del progenitor ausente y completar el trámite migratorio conforme a la legislación vigente.