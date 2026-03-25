El proyecto de movilidad metropolitana que durante años barajó la posibilidad de un túnel o subte que uniera Plaza Independencia con Tres Cruces quedó formalmente enterrado en la esfera gubernamental. Tras múltiples idas y vueltas, se confirmó que no habrá margen para insistir con esa alternativa y que la propuesta vigente prioriza un corredor exclusivo sobre la avenida 18 de Julio. La iniciativa plantea ómnibus rápidos circulando por el centro de la calzada con paradas centrales —manteniendo la ciclovía existente— y una cantidad de paradas similares a la prevista con el túnel. El diseño conlleva además un reordenamiento del tránsito: cambios de sentido en varias calles, traslado de líneas de transporte y tramos donde los autos circularán en un único sentido. Desde la Plaza Independencia saldrán dos troncales: una por 8 de Octubre y Camino Maldonado hacia Zonamérica y otra por avenida Italia hasta El Pinar. El tiempo estimado para cubrir Independencia–Tres Cruces sería de aproximadamente diez minutos, y en Tres Cruces no se prevén trasbordos: las líneas continuarán por los corredores diseñados. El presidente Yamandú Orsi —que se mostró cauto ante la resolución inicial y planteó la posibilidad de evaluar alternativas si la propuesta de la Intendencia no fuera viable— señaló que la opción escogida no es necesariamente mejor que la del túnel, sino distinta, y que requerirá estudios técnicos y consultas antes de su definición final. No obstante, desde la Torre Ejecutiva, tras analizar el panorama y la postura del intendente Mario Bergara, consideran que el túnel ya no forma parte de los planes. La decisión definitiva quedará en manos de una agencia interinstitucional integrada por el gobierno nacional y la intendencia. Orsi puntualizó que la obra deberá comenzar en 2027, que el proyecto cuenta con financiamiento asegurado y que su ejecución generará alrededor de 2.500 puestos de trabajo. Además confirmó que no se realizará una consulta ciudadana sobre esta orientación del plan. La alternativa por superficie busca acelerar soluciones de movilidad con menores costos y plazos de ejecución en comparación con una obra subterránea.