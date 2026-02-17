En las últimas semanas, el Hospital Materno Infantil de Málaga ha emitido una advertencia urgente a las familias por un desafío viral que circula entre niños y adolescentes en redes sociales. Este peligroso reto consiste en consumir grandes cantidades de paracetamol, mucho más allá de las dosis permitidas, y compartir el “logro” en plataformas digitales. El centro sanitario ha atendido ya varios casos de intoxicación grave en menores de entre 11 y 14 años, algunos de los cuales requirieron hospitalización urgente por sobredosis. Aunque hasta ahora no se han confirmado fallecimientos en España, los médicos advierten que la práctica puede tener consecuencias mortales si no se detecta y trata a tiempo. El llamado “reto del Paracetamol” se ha observado en redes sociales entre adolescentes que ingieren dosis de este analgésico mucho más altas de las recomendadas, a veces hasta 10 gramos o más, con el objetivo de competir o presumir de cuánto pueden soportar. El paracetamol es un medicamento de uso común para aliviar el dolor o la fiebre, pero su uso indebido puede causar intoxicaciones graves. Los expertos coinciden en que, a partir de una dosis diaria de 4 gramos, este fármaco puede resultar tóxico para el hígado. Con cantidades mucho mayores, los órganos pueden sufrir daño irreversible, llegando incluso a fallos hepáticos o complicaciones que ponen en riesgo la vida. Según pediatras del hospital malagueño, en los casos atendidos los menores mostraron síntomas alarmantes como vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, somnolencia excesiva y cambios de comportamiento, todos indicios de intoxicación por sobredosis. ¿Por qué este reto es tan preocupante para pediatras y sanitarios? Las autoridades médicas señalan que muchos niños ven las redes sociales como un espacio de juego y no perciben el peligro real de ingerir medicamentos fuera de las dosis recomendadas. Aunque no exista intención suicida, el riesgo de daño grave sigue siendo muy alto. Los profesionales recomiendan que las familias estén atentas a varios signos que pueden indicar una potencial intoxicación, entre ellos: náuseas o vómitos continuos, cambios en el estado de ánimo o comportamiento, dolor intenso en el abdomen o somnolencia inusual. Si se detectan estos síntomas tras una ingesta reciente de paracetamol, se debe buscar atención médica de inmediato. Además, los expertos piden a los padres que controlen el acceso de los menores a los medicamentos en el hogar y que mantengan una comunicación constante sobre los riesgos de imitar desafíos peligrosos que se difunden en redes sociales. Aunque esta alarma particular proviene de Málaga, avisos similares han surgido en otros países. En Europa y Estados Unidos, diversas autoridades sanitarias y centros antitóxicos han alertado sobre una tendencia conocida como “Paracetamol Challenge”, en la que adolescentes consumen sobredosis de paracetamol para medir su resistencia y hospitalización. Este fenómeno ha generado preocupación porque el paracetamol, pese a ser un medicamento de uso habitual y, en muchos casos, de venta libre, no es inocuo cuando se usa de forma errónea, especialmente en dosis muy altas. Las sobredosis de paracetamol son una de las principales causas de insuficiencia hepática aguda inducida por medicamentos en varios países europeos. La alerta reciente en España se suma a otras advertencias de salud pública que recuerdan que las redes sociales pueden amplificar tendencias peligrosas, y que la supervisión parental y educativa es clave para proteger a los menores frente a contenidos que incentivan comportamientos de riesgo.