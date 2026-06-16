A partir de este lunes los liceos de Montevideo comienzan una serie de paros zonales convocados por el Sindicato de Profesores de Secundaria (ADES Montevideo) en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas. La presidenta del sindicato, Verónica Méndez, afirmó que la movilización busca “alcanzar el 6+1 para la educación”.

La medida se inicia con acciones en las zonas oeste y Prado, que incluyen la ocupación de dos liceos este 15 de junio. El martes 16 la paralización será de 24 horas en los liceos de la zonal noreste, la zonal 103 y la zonal este, con ocupación prevista en el Liceo 73. El miércoles 17 la protesta alcanzará a la zonal norte y la zonal centro, con ocupaciones en los liceos 1 y 74. El jueves la paralización se extenderá a todos los liceos de la capital.

Méndez explicó que los reclamos incluyen la construcción de liceos nuevos, la reparación de los edificios en mal estado, la creación de cargos docentes y la garantía de que “todos los liceos tengan equipo socioeducativo (…) para atender todas las situaciones que se dan en los liceos y, en especial las situaciones de violencia”.

Las autoridades educativas aún no emitieron un pronunciamiento público sobre las medidas. Mientras tanto, las familias y estudiantes fueron convocados a informarse sobre las jornadas de paralización y ocupaciones que pueden afectar el normal desarrollo de clases durante la semana.