La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) ya publicó los precios de referencia de venta al público para los combustibles en los meses de enero y febrero.

El informe de la Ursea indica que el precio de referencia de la nafta Súper 95 es de $ 77,79, de la nafta Premium 97 $ 80,30 y del gasoil 50-S $ 48,90.

Comparando con las tarifas actuales, la nafta Súper bajaría $ 0,23 ($ 78,02 precio actual), la Premium $ 0,18 ($ 80,48 precio actual) y $ 0,87 pesos el Gasoil 50-S ($ 49,77 precio actual).

Los precios de referencia se obtienen mediante el cálculo del promedio del Precio de Paridad de Importación de los dos meses anteriores al ajuste.

A este cálculo se suma el factor de ajuste de 1,2 pesos, los márgenes de distribución, hasta llegar al consumidor final en las estaciones de servicio, y las tasas e impuestos (Imesi, Impuesto al Carbono CO2 e IVA).