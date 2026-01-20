La Intendencia de Maldonado garantizó que todas las playas del departamento están habilitadas para baños recreativos. El anuncio se produjo luego de que “versiones pusieran en duda la calidad del agua en algunas zonas del departamento”.

“Todas las playas están habilitadas para baños”, explicó la directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino, quien aclaró que se realiza un monitoreo permanente de la calidad del agua junto con el Ministerio de Ambiente. Los datos del Ministerio de Ambiente son públicos y se puede acceder a ellos a través del Observatorio Ambiental Nacional.

Villarino señaló que los “valores difundidos recientemente”, que generaron dudas acerca de la calidad del agua, son parte de interpretaciones parciales de los registros.

“Para inhabilitar una playa por una medición puntual, el límite establecido es de 2 mil unidades formadoras de colonias de coliformes”, de acuerdo con un comunicado oficial del gobierno de Maldonado.

Sobre algunas versiones, Villarino sostuvo que “en el caso de la playa Solís, el valor registrado fue de 700, muy por debajo del umbral, por lo tanto es una playa apta para baños”.