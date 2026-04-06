El organismo actualizó este mediodía una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas que afecta a numerosas localidades del norte y noreste del país. Según el comunicado oficial, en las zonas alcanzadas por los fenómenos se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Entre las áreas más comprometidas figura todo el departamento de Rivera; en Artigas, localidades como Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar Brum están dentro del área de riesgo. En Salto, el aviso incluye un extenso listado de poblaciones —entre ellas Termas del Arapey—; Paysandú y Tacuarembó también registran sectores con alerta naranja, mientras que en Cerro Largo la localidad de Isidoro Noblía figura entre las afectadas. Además de la advertencia naranja, Inumet mantiene un aviso amarillo para tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes en otras localidades de Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Salto y Tacuarembó. El boletín detalla cada una de las zonas bajo esta segunda categoría, que supone menor severidad pero recomienda atención y precaución. Las autoridades recomiendan a la población extremar las medidas de seguridad: asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar transitar por zonas inundables, no permanecer bajo árboles ni cerca de tendidos eléctricos durante tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En caso de emergencias, recordar los números locales de asistencia y protocolos municipales. Inumet anunció que la próxima actualización del estado del tiempo se efectuará a las 17:00. Se espera que la evolución de los sistemas determine si las advertencias se mantienen, se elevan o se cancelan.