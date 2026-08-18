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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el aviso por precipitaciones copiosas y tormentas muy fuertes que permanece vigente hasta el jueves.

El fenómeno está asociado a un frente semi‑estacionario que impactará con mayor intensidad en las regiones norte, centro y este del país, aunque se pronostican mejorías temporarias a partir del miércoles 19.

Según el comunicado, las precipitaciones diarias más significativas oscilarán entre 70 y 100 mm, y los totales acumulados en el período podrían superar los 250 mm en algunas zonas. Las tormentas podrían venir acompañadas de rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Inumet advierte además sobre vientos persistentes del sector sur que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h, con rachas puntuales de 60 a 80 km/h.

El organismo explicó que estas condiciones se deben a un aumento en el gradiente de presión asociado a la formación de una depresión, sistema que inicialmente afectará el litoral oeste y luego se desplazará hacia el este, incrementando el impacto en las zonas costeras.

Recomendaciones

Inumet insta a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y a extremar las precauciones, en especial en áreas con riesgo de anegamientos y desbordes. Sugiere evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de lluvia intensa, asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento, y tomar medidas de seguridad ante la posibilidad de cortes de energía, granizo y descargas eléctricas.

También recomienda a autoridades locales y servicios de emergencia activar planes preventivos para atender eventualidades vinculadas a inundaciones, voladuras de techos y caída de árboles.