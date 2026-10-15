El arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, advirtió que la visita del papa León XIV a Uruguay podría quedar en suspenso tras la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de confirmar que el nódulo detectado era un adenocarcinoma pulmonar.

Aunque los preparativos continúan, la Iglesia uruguaya está a la espera de una comunicación oficial de la Santa Sede para confirmar si el papa podrá realizar la gira sudamericana prevista para el mes de noviembre.

“Es posible que los médicos no lo dejen venir ahora porque tenga que realizarse algún tratamiento, pero que pueda venir después”, afirmó Sturla.

El arzobispo de Montevideo estimó que en los próximos días podría conocerse si León XIV viajará a Montevideo el 6 de noviembre, como está previsto.

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El Vaticano informó que la intervención quirúrgica fue exitosa y que no hubo complicaciones. El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, fue confirmado durante la operación.

La evolución del papa y los resultados de los estudios posteriores serán relevantes para determinar los próximos pasos médicos.

Prioridad para la Iglesia

Sturla expresó su preocupación por el estado de salud del pontífice y señaló que la prioridad es su recuperación. “Obviamente estamos golpeados por la noticia, porque uno al Papa lo tiene como un referente, como un padre de la gran familia que es la Iglesia Católica”, expresó.

“Nos duele por el papa, en primer término. Rezamos por él para que el Señor lo tenga en sus manos, lo cure y lo cuide”, sostuvo.

El Papa -en el ospital Gemelli a

El arzobispo de Montevideo remarcó que la decisión sobre el viaje no depende de la Iglesia uruguaya, sino de la evaluación de los médicos y de la posterior comunicación oficial del Vaticano.

Los preparativos siguen en pie

La incertidumbre por la llegada del pontífice también alcanza a Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y a Perú, del 11 al 17, los otros dos países incluidos en la gira apostólica. Por ahora, no se anunció oficialmente una cancelación ni un cambio de fechas.

“Eso depende hoy de los médicos, que, en definitiva, le dirán al papa cuál es su situación y cuáles son los pasos a seguir en cuanto a su enfermedad. Eso es prioritario, también para nosotros”, dijo el cardenal Sturla.

La visita de León XIV a Uruguay está prevista del 6 al 8 de noviembre.

Según la agenda oficial el pontífice llegará a Montevideo el viernes 6, tendrá actividades institucionales y pastorales en la capital y visitará Paysandú y Florida durante el fin de semana. El domingo 8 está previsto que parta rumbo a Buenos Aires, Argentina.