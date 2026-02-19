El organismo prevé una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable genera tormentas, algunas fuertes y/o severas. En las zonas afectadas se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Inumet indicó que continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios. ✔ Artigas: todo el departamento. ✔ Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras. ✔ Durazno: Baygorria, Centenario y Feliciano. ✔ Flores: Andresito, Ismael Cortinas y Trinidad. ✔ Paysandú: todo el departamento. ✔ Río Negro: todo el departamento. ✔ Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras. ✔ Salto: todo el departamento. ✔ Soriano: todo el departamento. ✔ Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Tacuarembó y Tambores. ✔ Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Los Cerrillos, San Antonio, San Ramón y Santa Lucía. ✔ Cerro Largo: Arévalo y Esperanza. ✔ Colonia: Colonia Valdense, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia y Rosario. ✔ Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Durazno, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí. ✔ Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro y La Casilla. ✔ Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupa, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande. ✔ Lavalleja: Illescas. ✔ Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales y Moirones. ✔ San José: todo el departamento. ✔ Tacuarembó: Achar, Ansina, Caraguata, Cerro Chato, Clara, La Hilera, Las Toscas, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco y Sauce de Batoví. ✔ Treinta y Tres: Cerro Chato, Santa Clara de Olimar y Valentines.