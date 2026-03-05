La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, confirmó que el próximo 13 de marzo llegarán a Uruguay las primeras 600 mil dosis de la vacuna contra la gripe. Las vacunas que arribarán al país cubren la influenza A (H1N1), la influenza A (H3N2), variante que encendió las alarmas en Europa, y la influenza B (el linaje Victoria). La campaña de vacunación comenzará en la segunda quincena de este mes. Lustemberg lamentó que, a pesar del esfuerzo por vacunar, muchas veces deben devolver o desechar vacunas no utilizadas. Por ello, instó a la población, en particular a los grupos más vulnerables, a aprovechar esta oportunidad. “A veces uno la minimiza a la gripe, pero en las personas de riesgo, las personas mayores, los niños pequeños, el personal de la salud, bomberos, personal vinculado al sector educativo, o personas con alguna inmunodepresión, son las personas que recomendamos vacunar, así que pensamos que en la segunda quincena de marzo va a estar en los puestos de vacunación”, dijo la ministra. La ministra recordó que, aunque a menudo se minimiza la gravedad de la gripe, esta enfermedad puede ser peligrosa e incluso mortal en las personas de riesgo. Lustemberg explicó la situación en el hemisferio norte, donde la nueva variante del virus influenza A H3N2, conocida como variante K, generó una rápida expansión y alta presión en los sistemas de salud desde mediados de noviembre. En ese sentido, la jerarca había destacado la importancia de “tener una mayor cobertura” contra el virus.