Rescinden contrato de dragado a la danesa Rohde Nielsen

La obra debía estar finalizada para el próximo 1 de abril, pero a la fecha, solo se llevó a cabo el 23% del trabajo . Este fue el principal motivo por el que la Autoridad Portuaria de Klaipda rescindió el contrato con la dragadora danesa Rohde Nielsen A/S y le notificó que "solo le abonará la porción del trabajo realizado".

Klaipda es el puerto marítimo más grande de Lituania, y uno los pocos libres de hielo en Europa septentrional. Sirve como escala para cruceros y el transporte de cargas.

La noticia cobra relevancia para el mercado argentino toda vez que Rohde Nielsen se encuentra actualmente dragando en el puerto de Mar del Plata, y en UTE con Emepa, se presentó en la licitación corta para el servicio de mantenimiento de la Vía de Navegación Troncal (VNT) .

La UTE, que no logró pasar el filtro del sobre uno con la propuesta técnica, decidió sin embargo impugnar la decisión.

" El dragado de la zona portuaria se retrasó hasta 15 meses, y vimos el riesgo de que no se llevaran a cabo a tiempo, por lo que se rescindió el contrato con el contratista Rohde Nielsen A / S. En un futuro próximo, se anunciará un nuevo concurso para trabajos de dragado ", señaló la autoridad portuaria en un comunicado.

Como si con esto no alcanzara, las tareas están financiadas por los fondos de cohesión de la Unión Europea, por lo que el incumplimiento deja mal parada a la autoridad portuaria lituana .

Asimismo, se rescindió otro contrato con Rohde Nielsen A/S para trabajos de dragado en las líneas de costa 141 y 142 (área de la terminal de Wood Bay). Este contrato se había rubricado el pasado en agosto de 2021.

SÓLIDOS MOTIVOS

El consorcio Rohde Nielsen A/S Suc. Argentina, Emepa S.A. (Unión Transitoria), fue descalificado en la licitación corta de la Vía de Navegación Troncal por sólidos motivos.

Este oferente presentó una carta de intención suscripta por la sociedad Marítima Maruba S.A., mediante la cual esta compañía se compromete a chartearles dragas en caso de ser adjudicatarios. Lo cierto es que la única figura posible en la que Maruba podría comprometerse es la de fletamento a casco desnudo, es decir, locación de la embarcación sin tripulación ni equipamiento. Como consecuencia, Maruba y/o los oferentes deberán tripular estas dragas con personal propio. Sin embargo, no existe en la oferta ningún listado de tripulación ni referencia al respecto. Tampoco es posible tripularlas con los empleados del sindicato de dragado y balizamiento, que el futuro adjudicatario está obligado a contratar, dado que se requiere un plazo de capacitación de más de seis meses.

Asimismo, el contrato de fletamento establece que los buques solo podrán ser utilizados en "operaciones legítimas para el transporte de mercadería legítima", por lo tanto, no estarían habilitados para dragado . También señala que las embarcaciones solo pueden ser utilizadas en aguas argentinas cuando la concesión posee ciertos tramos, como desde el kilómetro 140.8 del Canal Punta Indio en adelante que se encuentra del lado uruguayo, o secciones situadas en aguas binacionales, donde se requiere autorización al otro país para realizar cualquier tipo de modificación desde las 7 millas de la costa en adelante.

Los oferentes tampoco cumplieron con la acreditación de la capacidad técnica de los equipos ofrecidos . La embarcación "Jean Pierre" es un arenero y no resulta apta para realizar ningún tipo de dragado en la VNT. Esto es así debido que los areneros no se encuentran preparados para desplazarse mientras succionan el material y carecen de un cabezal como el que posee una draga de succión por arrastre.

Por la naturaleza del dragado requerido, el material no se encuentra acumulado en un solo punto, sino que está distribuido sobre un área relativamente extensa. Por ende, se requiere la utilización de las dragas de tolva de succión en marcha, que se desplazan por la zona de dragado cargando el material. No es este el caso de "Jean Pierre", que, además, no posee compuertas de fondo que le permitan volcar el material en las zonas de descarga.

Rohde Nielsen tampoco logró acreditar el dragado mínimo solicitado de acuerdo a las especificaciones del pliego .