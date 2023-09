Prestadores y usuarios develarán las claves del nodo logístico La Plata

Este 2023, Transport & Cargo cumple 25 años y para celebrarlo, se está llevando a cabo durante el año una serie de jornadas y seminarios sobre temas relevantes de la actividad.

El próximo evento, tendrá lugar el 13 de septiembre bajo el título de "Claves del nodo logístico La Plata", y será organizado en conjunto con BDV Consulting, presidida por Belén Delvalle.

La Jornada, que se llevará a cabo en los salones de Buenos Aires Zona Franca La Plata S.A, Juan Domingo Perón e Hipólito Yrigoyen S/N, Ensenada, en el horario de 10 a 13 horas, tendrá tres paneles.

En el primero de ellos, disertarán Juan Pablo Justo, vicepresidente de Zona Franca La Plata; José Lojo, presidente de Puerto La Plata y Facundo Pennacchioni, CFO de TecPlata.

Para el segundo panel, los expositores serán Gabriel Salomón, director de Jidoka y Yamila Rivero, directora de Heinlein Depósitos y Trading SA.

Para el cierre, el economista Nicolás Soldatich ofrecerá un panorama sobre el futuro que podría depararle a la Argentina desde un triple escenario, según qué candidato a presidente se instale finalmente en la Casa Rosada.

En todos los casos, los paneles se abrirán al diálogo con los asistentes para generar la interacción esencial entre prestadores y usuarios de los servicios.

La entrada gratuita y los cupos son limitados con inscripción previa a consultoria.belendelvalle@gmail.com

La región que será analizada en esta Jornada posee como epicentro a Puerto La Plata que posee una ubicación y conexión estratégica para el núcleo productivo de la Provincia y del país y a su vez está integrado con Zona Franca y TecPlata.

"Cada vez tenemos más importancia y más relevancia dentro del sistema portuario nacional, La Plata como un nodo logístico y una instalación de la más alta calidad para poder impulsar la competitividad de la Argentina hacia el mundo", destacó Juan Pablo Trujillo, CEO de TecPlata.

Roberto Dezotti, gerente Institucional y Calidad de Zona Franca La Plata resaltó la importancia del Hub Logístico, y particularmente de la Zona Franca, que "puede ofrecerles a los actores de la industria y la logística nacional e internacional soluciones a medida para sus operaciones de comercio exterior".

A su turno, José Lojo destacó el rol multipropósito de la terminal: "El país está saliendo de una sequía, y se viene una próxima cosecha muy buena. Cuando esto sucede, sabemos que no alcanza con los puertos que tenemos. No se trata de disputarle la carga a otros, no tenemos que competir, hay que complementarse. Y en este esquema va a estar haciendo falta un puerto en esta zona".

Este será el quinto evento de la serie programada para 2023. El primer de ellos, se celebró el pasado 9 de marzo en el Puerto de La Plata bajó el título de: "Potencial logístico del Canal Magdalena".

El segundo evento tuvo lugar el 13 de abril en el auditorio del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante bajo el título: "Reflexiones hacia el desarrollo de un nuevo sistema de navegación argentino".

Siguió un tercer evento el 4 de mayo en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Puerto Madero, denominado "Aportes para una nueva Ley de Marina Mercante" expondrán importantes referentes del campo empresario, legal y sindical.

La ciudad de Mar del Plata fue sede del cuarto encuentro, organizado junto al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. La jornada se desarrolló el 14 de julio y tuvo por nombre "El Canal Magdalena, la Vía Navegable que Direcciona al Desarrollo y la Complementación de los Puertos Bonaerenses".