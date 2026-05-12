Del 12 al 14 de mayo, Panamá será sede y recibirá a más de 1.500 delegados de más de 100 países para el 12º Congreso Mundial de la World Free Zones Organization (World FZO). En un momento de re calibración económica global y de dinámicas comerciales en constante evolución, el Congreso representa una oportunidad inmejorable para analizar cómo las zonas francas pueden seguir adaptándose y aportando a un crecimiento sustentable que supere los modelos tradicionales. El dato al que el comercio internacional y los organismos multilaterales deberían prestarle atención no figura en la agenda oficial. La World FZO designó al Dr. Matthew Stephenson como su nuevo CEO en marzo de 2026. El Dr. Stephenson viene del Foro Económico Mundial (WEF), donde lideró la agenda global de inversiones, y aporta una vasta experiencia en instituciones como la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con una sólida formación académica, que incluye un doctorado del Instituto de Postgrado de Ginebra y una maestría de la Harvard Kennedy School, su nombramiento marca la clara intención de la organización de consolidar su rol como plataforma para el diálogo de políticas públicas y la colaboración junto a entidades como la UNCTAD, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los bancos multilaterales de desarrollo. El Congreso en Panamá será un momento clave para avanzar en este sentido. El comercio global está mutando hacia un sistema más multipolar, apalancado en lo digital y enfocado en la resiliencia. Tanto para los inversores como para los hacedores de políticas públicas, este cambio presenta tantos desafíos como oportunidades. En este marco, las zonas francas se posicionan cada vez más como plataformas de estabilidad, experimentación y crecimiento; funcionando no solo como hubs para la facilitación del comercio, sino también como ecosistemas que respaldan las nuevas tecnologías, las prácticas sustentables y la colaboración transfronteriza. Las zonas francas se ofrecen como estabilizadores económicos y sandboxes regulatorios: una apuesta agresiva, que implica pasar de administradoras de m² fiscales a operadoras de ecosistemas. La Mesa de Integración del Mercosur, agendada para la primera jornada, tiene como objetivo cerrar con una declaración que defina la interoperabilidad entre zonas, la armonización de los certificados de origen y los marcos legales a largo plazo para la inversión extranjera. Lisandro Ganuza, Director de Relaciones Institucionales en Zona Franca Santafesina y orador confirmado, plantea el problema sin vueltas: el bloque llega a Panamá con asimetrías regulatorias que neutralizan cualquier ventaja que pueda darnos el nearshoring. Sin normativas armonizadas, el Mercosur compite contra sí mismo, mientras México y Centroamérica capturan la relocalización de las cadenas de suministro. Juan Opertti, Director de Logística de Costa Oriental, Gerente de Logística en Uruguay para Katoen Natie y candidato sudamericano para el nuevo directorio de la World FZO, estará a cargo del Laboratorio de Prospectiva en Tecnologías Emergentes. Guillermo Misiano, presidente de PTP Group y vicepresidente de la Zona Franca Santafesina, aportó una mirada geo económica que Panamá tendrá que tener en cuenta: la Hidrovía Paraná-Paraguay puede consolidarse como un hub agroindustrial capaz de abastecer a 400 millones de personas, siempre y cuando las zonas francas ribereñas se estructuren como nodos de valor agregado y no como meros puntos de tránsito logístico. La diferencia entre exportar el grano y exportar proteína procesada se mide en miles de millones de dólares al año.