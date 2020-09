Auto volador: Toyota probó con éxito el SkyDrive, que estará listo en 2023

El futuro ya llegó. Como si fuera una profecía de ciencia ficción, el primer auto volador ya fue probado exitosamente y espera estar listo para comercializarse en 2023.

Sky Drive, una startup financiada por la automotriz Toyota, realizó la presentación pública del novedoso SD-03, un coche volador eléctrico monocabina, en el "Toyota Test Field", su campo de prueba ubicado en las afueras de la ciudad de Nagoya, Japón.

El vehículo, que no registró ningún inconveniente y logró estar en el aire durante más de cuatro minutos, está equipado con ocho motores eléctricos, cuatro pares de hélices, mientras que sus dimensiones son de cuatro metros de ancho y largo, más dos de alto. Su CEO, Tomohiro Fukuzawa, destacó: "Estamos extremadamente emocionados de haber logrado el primer vuelo tripulado de un automóvil volador en Japón en los dos años desde que fundamos SkyDrive. El objetivo está puesto en comercializar dichos aviones".

Y, sobre el proyecto, agregó: "Queremos hacer realidad una sociedad donde los autos voladores sean un medio de transporte accesible y conveniente en los cielos y las personas puedan experimentar una nueva forma de vida segura y cómoda".

Durante la prueba, el SD-03 estuvo tripulado por un piloto, aunque un sistema de control informático asistió el desempeño y manejo del vehículo, mientras que los técnicos de la compañía seguían el desarrollo de los indicadores electrónicos y su funcionamiento desde el suelo. Según la compañía, se trata del vehículo de despegue y aterrizaje vertical "más pequeño del mundo" y ocupa el espacio de "dos autos estacionados".

La firma, en tanto, no especificó cuál será el precio del SD-03 ni tampoco su autonomía de vuelo. Sin embargo, el objetivo principal es lograr las aprobaciones correspondientes de las autoridades para poder empezar a vender el producto a partir del 2023.

Por último, SkyDrive Inc. nació en 2012 y no sólo cuenta con la financiación del gigante automotriz japonés. Junto a Panasonic y Bandai Namco, un desarrollador de videojuegos, los corporativos aportaron casi u$s 37 millones en los últimos tiempos para potenciar el avance de este tipo de tecnología.

"Al diseñar un nuevo género de transporte inexplorado conocido como el coche volador, elegimos la palabra clave progresivo como inspiración. Queríamos que este vehículo fuera futurista, carismático y deseable para todos los futuros clientes, incorporando al mismo tiempo la alta tecnología de SkyDrive", confió Takumi Yamamot, Director de Diseño del proyecto. Y cerró: "Como pioneros de un nuevo género, nos gustaría seguir diseñando los vehículos con los que todo el mundo sueña".