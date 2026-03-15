Un grupo de arqueólogos egipcios y dominicanos ha descubierto una antigua estatua de mármol que podría revelar el auténtico rostro de la faraona Cleopatra. El hallazgo arqueológico en las Ruinas de Taposiris Magna ofrece nuevas evidencias a los expertos sobre la vida y el legado de Cleopatra VII. Durante años, Taposiris Magna o Templo de Osiris ha sido objeto de interés por parte de expertos, dado que se especulaba que podría contener la tumba de Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio. Las excavaciones realizadas en el sector sur del templo han revelado un valioso conjunto de artefactos del periodo ptolemaico tardío, incluyendo un hallazgo que podría corroborar la importancia histórica del sitio. Entre los objetos más significativos hallados en esta misión arqueológica se destaca una estatua de mármol blanco que representa a una mujer con una corona real. Los arqueólogos responsables de la investigación sugieren que esta figura podría ser una representación de Cleopatra VII, basándose en el estilo del objeto y los iconos presentes en la escultura. En este contexto, se descubrió un notable busto de piedra caliza que representa a un rey con un tocado, el cual era característico de los faraones de Egipto. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha emitido un comunicado que detalla recientes descubrimientos que enriquecen el entendimiento de la época ptolemaica. Estos hallazgos son: El hallazgo también reaviva el interés por la vida y el legado de la última reina del Antiguo Egipto. Los arqueólogos, por su parte, esperan desvelar más secretos que podrían transformar nuestra comprensión de este periodo histórico. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó que la misión continuará su trabajo en la zona con el fin de desenterrar más secretos del antiguo templo y explorar su posible vínculo con el reinado de Cleopatra VII. Por otro lado, se ha iniciado un proyecto de conservación para proteger los artefactos encontrados, asegurando que futuras generaciones puedan estudiar y apreciar la rica herencia cultural de Egipto. Los expertos esperan que estos esfuerzos también atraigan a más turistas interesados en la historia antigua de la región. Asimismo de los hallazgos mencionados, los arqueólogos descubrieron inscripciones jeroglíficas que podrían ofrecer información sobre rituales y prácticas funerarias de la época, lo que enriquecería aún más el contexto histórico de Cleopatra. Este descubrimiento sugiere que Taposiris Magna no solo fue un centro religioso, sino también un importante sitio de enterramiento para la élite ptolemaica.